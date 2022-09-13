Стратегию развития АПК и рыбного хозяйства обновили с учетом санкций

Правительство утвердило новую Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 г. Эта версия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления, отметили в кабмине.

Стратегия утверждена распоряжением правительства РФ от 8 сентября 2022 г. № 2567. Она заменит аналогичный документ, принятый весной 2020 г. Ключевыми целями стали повышение уровня продовольственной безопасности, увеличение объемов экспорта сельхозпродукции, вовлечение новых земель в сельскохозяйственный оборот, а также внедрение цифровых сервисов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

Отмечено, что для укрепления продовольственной безопасности сельхозпроизводителям необходимо работать над увеличением урожайности, развитием племенного дела, а также созданием новых технологий производства, переработки и хранения продукции.

«Необходимо добиться устойчивого среднегодового роста производства в секторе на уровне 3%, для чего потребуется финансирование в размере не менее 900 млрд рублей ежегодно», — подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин документа на оперативном совещании с вице-премьерами 12 сентября.

«В рыбохозяйственном комплексе делаем акцент на развитии отечественного судостроения, строительстве береговых рыбоперерабатывающих заводов и обеспечении собственными кормами и рыбопосадочным материалом производителей аквакультуры», — доложила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Для расширения экспорта предполагается наладить работу логистических цепочек для поставщиков сельхозпродукции, поддерживать ее сертификацию и развивать сеть атташе по агропромышленному комплексу за рубежом. Приоритетными направлениями экспорта должны стать страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия.

По базовому сценарию экспорт сельхозпродукции должен увеличиться с 29,5 млрд долларов в 2024 г. до 41 млрд долларов в 2030 г. По оптимистическому — в 2024 г. объем экспорта составит 30 млрд долларов, а в 2030 г. — 47,1 млрд долларов.

Еще одна цель — создание к 2030 г. единой цифровой платформы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Она позволит в режиме реального времени получать сведения, нужные для принятия тех или иных управленческих решений. Кроме того, этот цифровой ресурс существенно упростит для аграриев получение различных видов господдержки, добавили в пресс-службе.

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