Карельской рыбоохране обеспечили удобные условия для отдыха

Рыбоохрана в карельском городе Питкяранта получило новое модульное здание — с комфортными условиями для отдыха инспекторов, рассказали в Росрыболовстве.

Новое здание для рыбоохраны Северо-Западного теруправления Росрыболовства открыли в городе Питкяранта Республики Карелия. В торжественной церемонии участвовал заместитель руководителя федерального агентства Михаил Иваник.

Введение в эксплуатацию нового здания для отдела рыбоохраны, дислоцированного в Питкяранте, позволит сосредоточить силы и технику отдела в северной части Ладожского озера, усилить контроль за деятельностью промысловых организаций и рыбаков-любителей, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Для сотрудников обустроены комната отдыха, кухня и душевая. На посту установлена система видеонаблюдения.

«Сегодня, мы открываем новое модульное здание рыбоохраны в городе Питкяранта. Труд инспектора незаметный, но небезопасный. В ходе надзорных мероприятий инспекторы проходят многокилометровые рейды по акваториям и труднодоступным местам. Теперь для карельских инспекторов созданы комфортные условия для полноценного отдыха», — отметил Михаил Иваник. Он поблагодарил инспекторский состав за работу, а также выразил признательность тем, кто участвовал в возведении этого здания, и лично руководителю Северо-Западного теруправления Александру Христенко.

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