Аналитики изучили торгово-экономические связи с Китаем

Востокгосплан и Дальневосточный федеральный университет подготовили дайджест по торгово-экономическим отношениям России и Китая. Представлен обзор и по рыбе: аналитики считают, что вектор сотрудничества двух стран в этой сфере сохранится и после некоторого спада пандемийных лет.

Дайджест, подготовленный совместно с ДВФУ, опубликован на сайте Востокгосплана. Аналитики представили данные по основным направлениям экспорта из России в Китай, в том числе по поставкам продукции из водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

В 2017-2019 гг. Российская Федерация постепенно наращивала поставки рыбы и морепродуктов в КНР, заняв ведущую позицию среди стран-экспортеров. Экспорт увеличился в 1,5 раза в 2019 г. к показателю 2017 г.

В 2020-2021 гг. отмечен спад поставок продукции из ВБР как в физическом, так и в стоимостном выражениях. В 2020 г. поставки сократились на 15,8% к 2019 г. (-0,7 млрд долларов), в 2021 г. — на 35,1% к 2020 г. (-1,3 млрд долларов). «Отрицательная динамика обусловлена жесткими мерами КНР по временному ограничению путей возможного проникновения в страну новой коронавирусной инфекции. При этом данная ситуации кардинально не изменит общий вектор сотрудничества РФ и КНР в сфере торговли рыбой и морепродуктам», — говорится в обзоре.

Отмечены перспективы совместных инвестиционных проектов в рыбоперерабатывающей отрасли Дальнего Востока, транспортно-логистическом комплексе, создании мощностей по обеспечению развития морских экосистем.

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