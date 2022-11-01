Тува рассчитывает повысить потребление рыбы

В среднем житель Республики Тыва съедает всего около 7 кг рыбной продукции. Глава региона Владислав Ховалыг предложил для роста потребления проанализировать меню учреждений соцсферы. Есть и другие идеи.

Состояние рыбной отрасли и ее потенциал в Туве обсудили на заседании регионального рыбохозяйственного совета. Как показывает анализ, рыбы в республике едят мало: в среднем в год житель республики съедает около 7 кг рыбной продукции, тогда как рекомендованной нормой потребления считается 22 кг на человека.

В этой связи глава региона Владислав Ховалыг заявил о необходимости усиления просветительской работы с населением и принятия необходимых мер, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики. По его мнению, целесообразно проанализировать меню учреждений социальной сферы на предмет присутствия в нем рыбной продукции и привести его в соответствие с положениями СанПиНа.

Кроме того, в правительстве готовы закрепить соответствующим нормативно-правовым актом возрождение в республике «рыбного четверга».

На начало октября общий вылов рыбы в регионе составляет всего 105,32 тонны, или 31% от выданной квоты. По итогам совета решено систематизировать работу по развитию рыбной промышленности, применяя научный подход, увеличить объемы финансовой помощи передовым хозяйствам и активизировать инициативы по участию в федеральных программах поддержки отрасли, отметили в пресс-службе.

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