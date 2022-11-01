На озера Новосибирской области зовут рыбоводов

В Новосибирской области на аукцион выставили 17 озерных участков под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 1 декабря.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 1,6 га до 509 га расположены в Карасукском, Чистоозерном, Усть-Таркском, Барабинском, Здвинском, Коченевском, Краснозерском, Купинском и Чановском районах.

Стартовые цены лотов — от 1,3 тыс. до 407 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 14 декабря в Новосибирске. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного и обособленного водопользования.

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