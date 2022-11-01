Планы рыбной выставки в Циндао спутал COVID-19

Организаторы China Fisheries and Seafood Expo в Циндао сообщили о переносе ежегодной выставки на новые даты, причиной стала ситуация с коронавирусом. СМИ пишут о фактической отмене мероприятия.

На сайте выставки опубликован релиз: решение было принято «после интенсивных консультаций с администрацией города», сообщает корреспондент Fishnews.

К участникам мероприятия обратился и иностранный организатор China Fisheries & Seafood Expo Питер Редмэйн (Peter Redmayne). Он заявил, что новые даты выставки будут определены после улучшения ситуации с распространением коронавируса в Циндао, пишет портал IntraFish. Питер Редмэйн также пообещал, что Global Marketplace — цифровая платформа выставки — останется в режиме онлайн, предоставляя информационные и коммуникационные услуги для экспонентов и посетителей.

Это уже не первый сдвиг выставки. Первоначально она была запланирована на октябрь, однако из-за запрета на проведение массовых мероприятий, введенного мэрией Циндао с 10 сентября по 31 октября, организаторы решили перенести China Fisheries & Seafood Expo на 9-11 ноября. В ней планировали участвовать более 1200 компаний из 30 стран. Предполагалось, что выставку посетят около 22 тыс. человек.

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