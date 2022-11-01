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Измерение рыб из научного улова. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Рыбные запасы Азовского моря проверили ученые

Завершилась экспедиция по исследованию донных рыб в Азовском море. Собранные материалы позволят оценить состояние запасов и среды обитания водных биоресурсов в осенний период.

В рейсе приняли участие шесть специалистов Азово-Черноморского филиала ВНИРО. С 4 по 28 октября они выполнили ихтиологические, гидрологические, гидрохимические и гидробиологические исследования, собрали материал для физиологических и генетических исследований популяций азовских рыб, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ. Работы проводились на 117 станциях в Азовском море и Таганрогском заливе.

В уловах зафиксировано более 20 видов азовского комплекса — хамса, тюлька, атерина, бычки, русский осетр, севрюга, пиленгас, камбала-калкан, черноморско-азовская проходная сельдь, пузанок, а также представители черноморского (барабуля, ставрида) и средиземноморского (луфарь) комплексов. Участники экспедиции отметили значительное количество медуз, а также попадание в уловы мидии, анадары и рапаны.

Полученные данные используют для прогнозирования запаса и разработки рекомендаций по величине добычи промысловых видов рыб Азово-Черноморского бассейна.

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Fishnews

  • Измерение рыб из научного улова. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Специалисты исследовали не только рыбные популяции, но и их среду обитания. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Попавшая в трал анадара. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Камбала-калкан. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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