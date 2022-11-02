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В Хасанском районе Приморского края провели выпуск более 300 тыс. экземпляров молоди трепанга

Марифермеры Приморья провели «трепанговую посевную»

В Хасанском районе Приморского края провели выпуск более 300 тыс. экземпляров молоди трепанга. В бухте Новгородская она будет расти на участках компаний «Аква Технологии Плюс» и «Гиперион», входящих в Дальневосточный союз предприятий марикультуры.

Молодь высадили на рыбоводные участки № 15 и № 16 — на каждый примерно по 155 тыс. особей. Условия на этих участках идеально подходят для пастбищного выращивания трепанга, рассказали специалисты. Товарного размера он достигнет ориентировочно через четыре года.

Как сообщает корреспондент Fishnews, посадочный материал навеской 0,3–0,5 г произведен в цеху компании «СПТ» — всего около 4 млн экземпляров жизнестойкой молоди трепанга. Примечательно, что порядка 50 тысяч из них в тестовом режиме отправили на Сахалин — тоже для выпуска на участки аквакультуры. Еще около 2,5 миллиона маленьких «морских огурцов» передали аквафермерам Приморья на доращивание до годовиков в заводских условиях, а свыше 300 тыс. особей сразу заселили в Новгородскую.

Ранее в этой бухте уже проводились выпуски молоди трепанга в соответствии с действующими требованиями — в 2016-2017 гг. Выращенную продукцию изымают в весенний и осенний сезоны. Важную роль при этом играют погодные условия, именно они влияют на производственный план.

В летний период изъятия не осуществляются — в том числе для того, чтобы дать возможность отнерестится половозрелым особям трепанга и тем самым помочь естественному воспроизводству ценного вида.

«С учетом того, что трепанг выпускается и растет в природных условиях, он ничем не отличается от дикой популяции. Именно поэтому потребители ценят нашу продукцию: она экологически чистая, максимально полезная, произведена без применения каких-либо искусственных добавок», — обратила внимание генеральный директор компаний «Аква Технологии Плюс» и «Гиперион» Жанна Витязева.

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Fishnews

  • В Хасанском районе Приморского края провели выпуск более 300 тыс. экземпляров молоди трепанга
  • Молодь отправили на участки в бухте Новгородской
  • Эти акватории идеально подходят для пастбищного выращивания трепанга
  • Генеральный директор компаний «Аква Технологии Плюс» и «Гиперион» Жанна ВИТЯЗЕВА
  • Сушеный трепанг — уже выращенная на этих участках товарная продукция
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    НазадМетки: аквакультурасахалин
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