На Алтае разыграют участки для рыбного промысла

В Алтайском крае на конкурс выставили девять участков для промышленного рыболовства. Прием заявок завершится 14 декабря — в день вскрытия конвертов.

Организатор торгов — региональное министерство природных ресурсов и экологии, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, четыре РЛУ находится в Бурлинском районе, два — в Калманском районе в русле реки Обь, оставшиеся три — на озерах Мамонтовского, Хабарского и Тюменцевского районов.

Начальные цены акваторий варьируются от 448 рублей до 40,3 тыс. рублей. Остальные критерии оценки и сопоставления заявок — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

С победителями заключат договоры пользования на 15 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews