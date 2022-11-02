В Госдуме обсудят проблематику сохранения водных биоресурсов

Комитет Госдумы по экологии в ноябре соберет круглый стол по состоянию водных биоресурсов и среды их обитания. Среди ключевых задач — воспроизводство рыбы, говорится в анонсе встречи.

Комитет ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 10 ноября планирует провести круглый стол, посвященный водным биоресурсам и среде их обитания.

На водные объекты влияют промышленное производство, сельское хозяйство, водозаборы. «Наибольшую нагрузку испытывают реки бассейнов Каспийского, Карского и Азовского морей. Максимальное воздействие оказывается на реку Волга. На ее берегах проживает около 60 млн человек, количество водопользователей — самое большое. Затем следуют реки Обь, Енисей, Дон и Кубань», — сообщили Fishnews в комитете.

По видам экономической деятельности наибольшую нагрузку дают предприятия электроэнергетики (около 35%), сельского хозяйства (28%), водоснабжения и водоотведения (18%), отрасли добычи полезных ископаемых (7,7%).

«Ключевые задачи, которые необходимо решать — расчистка русел рек, уменьшение потерь при транспортировке, сокращение выбросов загрязняющих веществ и воспроизводство биоресурсов. Об этом и пойдет речь на круглом столе», — перечислили в комитете.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews