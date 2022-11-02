Введены новые требования по декарбонизации мореплавания

С 1 ноября вступили в силу новые требования по снижению выбросов парниковых газов в международном судоходстве. В рамках действующей стратегии предполагается к 2030 г. уменьшить выбросы на 40% по сравнению с уровнем 2008 г.

Начали действовать изменения в Приложение VI к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ), сообщили Fishnews в пресс-службе Международной морской организации (ИМО). В этих поправках содержится требование к судам ежегодно уменьшать свою углеродную интенсивность, а именно — объемы выбросов парниковых газов в атмосферу.

Поправки вводят два новых показателя оценки энергоэффективности: индекс достигнутой энергоэффективности существующих судов (EEXI) и эксплуатационные требования к снижению выбросов на основе нового индикатора углеродоемкости (CII). Такой двойной подход направлен на решение как технических мер (то, как судно модернизируется и оснащается), так и эксплуатационных (как судно работает).

Поправки в Приложение VI к МАРПОЛ вступили в силу с 1 ноября 2022 г. Требования к сертификации EEXI и CII вступают в силу с 1 января 2023 г. Это означает, что первая годовая отчетность будет завершена в 2023 г., а первоначальные оценки CII будут даны в 2024 г.

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