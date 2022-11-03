Аграрный комитет Совета Федерации возглавил Александр Двойных

Совет Федерации избрал нового председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Им стал сенатор от Подмосковья Александр Двойных.

На заседании 2 ноября сенаторы рассмотрели вопрос об изменениях в руководстве комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Председателем комитета стал Александр Двойных, сообщает корреспондент Fishnews.

Алексей Майоров, ранее возглавлявший комитет, продолжит работу в качестве первого заместителя председателя. Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила его вклад в деятельность комитета.

Александр Двойных родился в 1984 г. в Загорске. До избрания в Совет Федерации от Подмосковья был депутатом Московской областной думы, главой городского округа Домодедово. «Несмотря на свою молодость, прошел хорошую школу», — прокомментировала Валентина Матвиенко.

В ведении комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользования находится в том числе рыбохозяйственный комплекс. При комитете действует рабочая группа по мониторингу нормативных актов в сфере рыболовства и аквакультуры.

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