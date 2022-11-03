«Краскино» прервет работу на 4 ноября

В Приморском крае автомобильные пункты пропуска «Краскино» и «Турий Рог» на российско-китайской границе не будут работать 4 ноября — в День народного единства.

Погранпереходы возобновят пропуск товаров и транспортных средств в прежнем режиме 5 ноября: «Краскино — Хуньчунь» работает ежедневно с 9:00 до 19:00, «Турий Рог — Мишань» — с понедельника по субботу с 11:00 до 19:00, рассказали Fishnews в пресс-службе Росгранстроя.

Отмечено, что автомобильные пункты пропуска «Пограничный», «Полтавка» и железнодорожные пункты пропуска «Махалино» и «Пограничный» будут работать в штатном режиме («Пограничный» и «Полтавка» — ежедневно с 9:00 до 21:00, «Махалино» и «Пограничный» — круглосуточно).

Вместе с тем Владивостокский филиал Росгранстроя информирует, что с 6 по 7 ноября пропускать транспортные средства через АПП «Полтавка — Дунин» не будут в связи с заменой и ремонтом трансформаторов и отопительного оборудования на китайской стороне.

Росгранстрой рекомендует участникам внешнеэкономической деятельности учитывать эту информацию при планировании пересечения границы с КНР.

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