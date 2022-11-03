Российский вылов перевалил за 4 млн тонн

С января по октябрь отечественные рыбаки добыли более 4,1 млн тонн водных биоресурсов. Свыше 3 млн тонн из этого количества приходится на Дальневосточный бассейн.

На Дальнем Востоке хорошие показатели по вылову минтая и сельди. Этих рыб добыто 1,7 млн тонн (+ 206,2 тыс. тонн к уровню прошлого года) и 353,8 тыс. тонн (+59,3 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На промысле пелагических объектов освоено 219,3 тыс. тонн. В том числе уловы сардины-иваси составили 186,7 тыс. тонн — это на 12 тыс. тонн больше, чем за отчетный период 2021 г.

Объем добычи тихоокеанских лососей достиг 270,5 тыс. тонн, отметили в пресс-службе.

В Северном бассейне российские рыбаки взяли 453,4 тыс. тонн водных биоресурсов. Трески поймано 288,7 тыс. тонн, пикши — 68,6 тыс. тонн.

В Западном бассейне освоено 61,6 тыс. тонн ВБР. На промысле шпрота вылов составил 32,9 тыс. тонн, балтийской сельди добыли 19,3 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне уловы достигли 33,6 тыс. тонн. Промысел хамсы принес 12,1 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне общий объем вылова составил 64,6 тыс. тонн. Кильки добыли 21,2 тыс. тонн, частиковых рыб — 16 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда освоили в общей сложности 477,5 тыс. тонн.

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