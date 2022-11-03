Состояние ростовских раков проконтролировали ученые

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО оценили состояние раков в водохранилищах Ростовской области в осенний период. Ученые отметили увеличение количества членистоногих, которые пополнят промысловый запас.

Экспедиция проводилась в Усть-Манычском, Веселовском водохранилищах и на межплотинном участке Пролетарского водохранилища с 17 по 23 октября. Сотрудники АзНИИРХ собрали материалы по условиям обитания, биологии раков, их распределению и численности, половой и размерно-массовой структуре популяций, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

«Предварительные результаты свидетельствуют о благополучном состоянии популяции раков в обследованных водохранилищах. Уловы на 40-55% были представлены особями промыслового размера, группа пополнения запаса была на уровне 35-51% общей численности уловов. По сравнению с прошлым годом отмечено увеличение доли раков, которые пополнят промысловый запас в последующие годы», — отметила заведующая лабораторией внутренних водных объектов Елена Саенко.

Сейчас ученые обрабатывают и анализируют собранные материалы в лабораториях. Полученные результаты позволят спрогнозировать состояния запасов раков на ближайшие годы.

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