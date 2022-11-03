Припасам разрешили электронное декларирование

Припасы, ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза, можно будет декларировать через электронную форму. Такое решение приняла Коллегия ЕЭК по инициативе бизнес-сообщества.

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об изменении Порядка заполнения декларации на товары. В частности, установлены особенности декларирования ввозимых припасов, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

При ввозе припасы можно будет декларировать с применением электронной формы декларации, тогда как сейчас это возможно только с помощью товаросопроводительных документов. Мера принята по инициативе бизнес-сообщества с учетом приоритета электронного декларирования, предусмотренного Таможенным кодексом ЕАЭС.

«Благодаря таким изменениям станет возможным применение современных автоматизированных технологий, в том числе автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров в отношении ввозимых припасов», — отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов.

Изменения не исключают возможность таможенного декларирования ввозимых припасов с использованием бумажных документов, как раньше.

Порядок заполнения декларации на товары утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257. До настоящего времени раздел X Порядка устанавливал особенности декларирования только для припасов, вывозимых с территории союза.

В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС припасы — это товары:

— необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в местах их стоянки и пути следования, за исключением запасных частей и оборудования;

— предназначенные для потребления и (или) использования пассажирами и членами экипажей водных, воздушных судов или пассажирами поездов и работниками поездных бригад, а также для раздачи или реализации таким лицам.

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