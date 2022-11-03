Ученые нашли способ поберечь здоровье любителей соленой рыбы

Специалисты АтлантНИРО разработали новый способ посола рыбы — с пониженным содержанием хлористого натрия. Отмечено, что сокращение потребление соли это одна из эффективных мер по сохранению здоровья.

Для большинства людей в России суточное поступление соли примерно в два-три раза выше рекомендованного уровня, обратили внимание в Атлантическом филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По данным ученых, соленая рыба имеет содержание соли на уровне 5-6%, что практически составляет рекомендуемую суточную норму при употреблении 100 г рыбы.

Сотрудники лаборатории общей технологии АтлантНИРО вели работы в рамках госзадания. С помощью дегустационной оценки различных образцов соленой рыбы (140 респондентов), а также мнения производителей определена наиболее приемлемая для настоящего времени соленость рыбы — на уровне 3-3,5%, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

С учетом этих данных в лаборатории провели исследования по разработке способа посола, обеспечивающего внесение в рыбу не более 2% хлористого натрия при сохранении выраженного соленого вкуса и частичную замену ионов натрия другими макроэлементами. По результатам исследований ученые оформляют патент.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews