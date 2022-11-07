Достижения ТИНРО заинтересовали перуанских рыбопромышленников

Представители Тихоокеанского филиала ВНИРО и отраслевой ассоциации Перу COPMAR обсудили вопросы сотрудничества двух стран в области марикультуры. Иностранные специалисты выразили заинтересованность в обмене опытом.

На встрече представители COPMAR рассказали о деятельности ассоциации и возможном сотрудничестве по разведению объектов марикультуры и производству продукции из них. Специалисты ТИНРО презентовали современные достижения института по созданию технологий переработки гидробионтов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, перуанцев заинтересовали достижения науки РФ в сфере производства продукции из морских водорослей (удобрений и продуктов питания). Также зарубежный бизнес привлек богатый опыт ТИНРО по выращиванию и комплексной переработке объектов марикультуры.

По итогам встречи решено сформировать проект программы по взаимодействию между ВНИРО и рыбопромышленными организациями Перу.

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