Правительство определило список работ только для судов отечественной постройки

Кабмин утвердил перечень видов деятельности, которые должны осуществляться на судах российской постройки. Это каботаж, ледокольная проводка и другие работы.

Определение правительством видов деятельности, которые должны осуществляться на судах, построенных в России и с выполнением требований по локализации, было предусмотрено в Кодексе торгового мореплавания в 2021 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, такой список видов деятельности утвержден постановлением правительства от 2 ноября 2022 г. № 1964. В перечень вошли каботаж (этот пункт вступает в силу с 1 марта 2026 г.); ледокольная проводка, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы во внутренних морских водах и территориальном море РФ (в этой части нововведения запускаются с 1 марта 2023 г., исключение — гидротехнические работы — в этой части требования начнут действовать с 1 марта 2027 г.). Также в списке морские перевозки нефти, природного газа, газового конденсата, добытых на территории РФ или на территории под российской юрисдикцией и погруженных в акватории Севморпути, до первого пункта выгрузки или перегрузки (с 1 марта 2026 г.), хранение углеводородного сырья на судах в акватории СМП (с 1 марта 2023 г.).

Согласно закону, оговоренные виды деятельности могут осуществляться на судах иностранной постройки либо не отвечающих требованиям по локализации, если они построены до даты вступления в силу правительственного постановления. Либо если договоры на постройку или использование судов заключены до даты вступления в силу постановления.

Правительство также уполномочено принимать решения об использовании флота зарубежной постройки, если нет условий для строительства в России.

Согласно постановлению, Минпромторг должен ежегодно представлять в правительство согласованный с Минтрансом доклад о готовности судостроительной отрасли к выполнению требований по постройке судов.

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