В Приморье запретят рыбалку на лососевых нерестилищах

В Приморском крае региональная комиссия по анадромным ввела временный запрет на любительскую рыбалку на участках внутренних (пресноводных) водных объектов — нерестилищ лососей. Срок действия запрета — с 10 по 30 ноября.

Соответствующий протокол заседания комиссии по анадромным опубликован на сайте Приморского теруправления Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Под действие запрета попали участки водных объектов в Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Лазовском и Хасанском районах — список приводится в приложении № 1 к протоколу.

Как отметили в комиссии, решение направлено на сохранение тихоокеанских лососей.

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