Полицейским Нижнего Поволжья вменяют браконьерскую взятку

В Астраханской области два сотрудника полиции подозреваются в получении взятки. По версии следствия, местный житель заплатил правоохранителям 300 тыс. рублей, чтобы скрыть факт незаконной рыбалки.

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника ОМВД России по Харабалинскому району и начальника отдела уголовного розыска. Им инкриминируют преступление, предусмотренное пунктами «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК по Астраханской области.

По данным управления, полицейским в ходе процессуальной проверки стало известно о возможной причастности жителя города Харабали к незаконному вылову запрещенными орудиями добычи. От него фигуранты получили вознаграждение за сокрытие фактов браконьерства и затем были задержаны сотрудниками регионального УФСБ, рассказали в пресс-службе.

Сейчас выполняется комплекс следственных действий — устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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