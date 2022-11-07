Промыслу трески на Балтике подбирают эффективное регулирование

В Атлантическом филиале ВНИРО прошло совещание по вопросам состояния запаса и промысла трески Балтийского моря в 26 подрайоне ИКЕС. Для увеличения вылова предлагается снизить число неэффективных пользователей.

В мероприятии приняли участие сотрудники АтлантНИРО, представители Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства, правительства Калининградской области и регионального погрануправления, рыбодобывающих организаций.

На заседании представили доклад ученых о состоянии запаса трески в Балтийском море. Отмечено, что основной запас восточно-балтийской трески сейчас сосредоточен в 25-26 подрайонах ИКЕС Балтийского моря. В последние годы усилилось негативное прямое и опосредованное влияние абиотических факторов на состояние запаса трески, обитающей на границе своего ареала, обратили внимание специалисты.

«Текущие математические оценки, выполненные при помощи современных методов и программного обеспечения, свидетельствуют о том, что величина рассматриваемого запаса остается в депрессивном состоянии. При этом отмечено, что вероятность увеличения биомассы запаса трески при любой опции управления (включая полное прекращение промысла) составляет менее 0,01%, что позволяет осуществлять промысел трески в Балтике без ущерба для запаса», — рассказали Fishnews в пресс-службе филиала. При этом, по данным АтлантНИРО, прогнозные величины общего допустимого улова для российской части на 2023 г. находились в интервале 1,61 тыс. — 3,30 тыс. тонн. Для отечественного рыболовства филиал рекомендовал ОДУ трески в объеме нижнего предела — 1,61 тыс. тонн. Эта величина прошла государственную экологическую экспертизу и утверждена Минсельхозом РФ, сообщили ученые.

«Анализ интенсивности промысла трески рыбодобывающими организациями показал, что не все компании в силу различных причин эффективно облавливают данный ресурс, что приводит к разногласиям в вопросах организации промысла вида», — отметили в филиале.

Целью совещания была выработка консолидированного решения профессионального сообщества по регулированию добычи трески. Так, для повышения освоения ОДУ представили предложения об уменьшении общего допустимого улова или о переводе объекта в «неодуемые».

«В ходе дискуссии участникам совещания удалось сблизить позиции и прийти к мнению о том, что для повышения вылова трески необходимо использовать имеющийся законодательный механизм для снижения числа неэффективных пользователей, на долю которых на текущий момент приходится от 30 до 50% от распределенных квот», — рассказали в АтлантНИРО. По итогам совещания подготовлен протокол.

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