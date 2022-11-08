Статус градообразующих потеряют два предприятия

Перечень градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций с 2023 г. сократится на две позиции. Этот статус и сопутствующие налоговые льготы утратят предприятия Архангельской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Минсельхоз подготовил ежегодные предложения для актуализации перечня градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций. Из списка планируется исключить рыболовецкий колхоз имени М.И. Калинина в Архангельской области и компанию «Тазагрорыбпром», которая была единственным представителем Ямало-Ненецкого автономного округа. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, после внесения изменений перечень сократится до 36 градо- и поселкообразующих предприятий рыбной отрасли. Этот статус дает организациям право применять пониженную ставку сбора за пользование водными биоресурсами.

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