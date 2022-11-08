Для капитанов обновили профстандарт

Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт для капитанов рыбопромыслового флота. Такие характеристики используются работодателями, а также применяются при подготовке образовательных стандартов.

Новый профессиональный стандарт «Капитан судна рыбопромыслового флота» утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 октября 2022 г. № 604н. Документ вступит в силу с 1 марта 2023 г. и придет на смену действующему стандарту, утвержденному приказом от 19 октября 2015 г. № 727н, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что профстандарт — это характеристика квалификации, необходимой работнику для определенного вида профессиональной деятельности. Такие стандарты могут применять работодатели, также они должны использоваться при разработке образовательных стандартов.

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