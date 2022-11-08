Водные объекты Таймыра отдают под промысел

В Красноярском крае разыграют на конкурсе 10 участков для промышленного рыболовства в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Заявки принимаются до 13 января — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует районная администрация, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки предназначены для промышленного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб).

Семь объектов расположены в бассейне реки Енисей. Четыре из них (площадью 113-1980 га) — непосредственно на самом Енисее и его притоке Хантайке. Еще три (площадью 324-3888 га) находятся на озерах. Перечни промысловых объектов на участках отличаются, в списках гольцы, нельма, муксун, пелядь, чир, сиг, тугун, арктическийомуль и другие виды.

Три участка (площадью от 160 га до 4045 га) расположены в бассейне реки Пясина: на реке Половинке и озерах. В списках объектов промысла — таймень, гольцы, нельма, муксун, пелядь, чир, сиг, ряпушка, хариус и другие рыбы.

Начальные цены варьируются от 0,5 тыс. до 33,5 тыс. рублей. Остальные критерии оценки и сопоставления заявок — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Торги предполагается провести в Дудинке. С победителями заключат договоры пользования на 10 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews