Россельхозбанк готовится полностью перейти на российское ПО

К концу 2024 г. Россельхозбанк рассчитывает полностью перейти на использование отечественного программного обеспечения. В ряде сфер российские решения уже внедрены. Это важно для технологической безопасности, отметили в РСХБ.

За пять лет собственных разработок программного обеспечения Россельхозбанк, обеспечивающий финансирование АПК и рыбной отрасли, добился 75% импортозамещения информационных систем, рассказали Fishnews в пресс-службе РСХБ.

«По своей природе любой банк – это цифровое предприятие, поэтому наличие надежного, современного и удобного ПО становится жизненной необходимостью. Наши активы — это люди и программное обеспечение. Банки не могут использовать одинаковые решения, так как это ведет к потере конкурентных преимуществ. Именно поэтому мы самостоятельно занимаемся разработкой», — отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов.

В банке подчеркнули, что активно внедряют российские технологические решения, а также занимаются разработкой собственных технологий. «Количество импортозамещенных систем зависит от класса ПО. По некоторым из них замещение уже достигло 100% (например, системы электронного документооборота, средства антивирусной защиты, системы предотвращения утечек информации). Количество апробированных и внедренных новых решений российского производства уже исчисляется десятками, и мы уверены, что в течение двух лет РСХБ уже полностью заместит иностранное ПО, а значит, весь софт в банке станет отечественным к 2024 году», — добавил Николай Ульянов.

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