Скумбриевая путина уступает прошлогодней

Уловы скумбрии на Дальнем Востоке к 7 ноября составили около 33 тыс. тонн, уступая показателю за тот же период прошлого года на 25 тыс. тонн. При этом уловы сардины-иваси на 10 тыс. тонн превысили уровень 2021 г.

Суммарный вылов сардины и скумбрии на Дальнем Востоке к 7 ноября превысил 240 тыс. тонн. Иваси добыто 207,4 тыс. тонн, скумбрии — 33 тыс. тонн.

На момент подготовки отчета на промысле этих объектов работало 21 средне- и крупнотоннажное судно под российским флагом.

Большинство из них оснащены пелагическими тралами, три судна ведут лов кошельковыми неводами. Флот работает на трех участках: в Южно-Курильском проливе, восточнее острова Итуруп и восточнее острова Шикотан на перепаде температуры поверхности океана 9-13°С, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Скопления рыб смешанные, преобладает иваси (сохраняется пропорция 75-99%). Уловы сардины высокие, иногда суточный вылов у отдельных судов превышает 700 тонн, средний вылов на судосутки лова за неделю составил 221,1 тонны, вылов за неделю — 19,9 тыс. тонн. Средний размер сардины в уловах увеличивается и колеблется от 19,4 до 20,3 см. Рыба добывается преимущественно с высоким содержанием жира.

Уловы скумбрии невысокие, средний размер варьируется от 28,8 до 32,3 см. В нынешнюю путину из-за особенностей развития океанологических условий в Южно-Курильском районе основные скопления скумбрии нагуливаются на востоке и северо-востоке района. Добывающие суда работают на фронте Ойясио и прибрежном, недалеко от островов Курильской гряды, где в основном в скоплениях (от 75 до 90%) присутствует сардина-иваси.

В путину 2022 г. в исключительную экономзону России заходят на нагул скопления скумбрии в объемах, уступающих уровню прошлого года. Это объясняет невысокие уловы по сравнению с прошлой и позапрошлой путинами, отметили в ФАР.

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