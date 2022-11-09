На Колыме заслушают дело о квотной махинации лже-КМНС

В Магаданской области в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя. По данным следствия, он пытался получить право на вылов рыбы, используя поддельный документ о принадлежности к коренному народу.

Дело в суд направил прокурор Северо-Эвенского района. По результатам полицейского расследования установлено: обвиняемый предъявил в Магаданский межрайонный отдел контроля, надзора и рыбоохраны Охотского теруправления Росрыболовства подложный документ с недостоверными сведениями о национальной принадлежности к коренным малочисленным народам России. Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, злоумышленник подал заявку на предоставление ему в пользование водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 3 статьи 327 УК РФ — использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до года, отметили в надзорном ведомстве.

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