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В деле фигурировал мороженый лосось

Махинации с рыбой закончились уголовным делом

В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Краснодара. Ему инкриминируют серию преступлений имущественного характера, в частности продажу уже реализованного лосося и получение денег за непредоставленную рыбу.

Обвиняемый, действуя по доверенности от организации, реализующей рыбную продукцию, находился на территории компании, предоставляющей услуги хранения. Там он продемонстрировал потенциальному покупателю 12,32 тонны горбуши, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным полиции, товар покупателя устроил, стороны договорились о закупке. Злоумышленник заключил договор на поставку рыбной продукции более чем на 2 млн рублей, покупатель перевел поставщику всю сумму на банковский счет. Представители сторон подписали акт приема-передачи к договору и товарно-транспортную накладную, согласно которым товар перешел в собственность приобретающей стороны.

Примерно в этот же период к обвиняемому обратилась еще одна покупательница с просьбой о продаже рыбной продукции — не менее 12 тонн. «Тогда у фигуранта возник план, как можно легко обогатиться за чужой счет. Продавец отвез покупательницу на территорию, где хранилась ранее проданная им рыба, и показал как товар, выставленный на продажу. Женщина оплатила покупку и позже реализовала рыбную продукцию», — рассказали в пресс-службе.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная в особо крупном размере, на общую сумму более чем 2 млн рублей.

Позже к нему обратилась гражданка, которая ранее у него приобретала горбушу. Женщина попросила содействия в закупке не менее 10 тонн свежемороженой кеты. Фигурант согласился, заведомо осознавая, что не будет выполнять взятые на себя обязательства, отметили правоохранители. По их информации, потерпевшая перевела 1,79 млн рублей, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Эти действия квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Этот же человек, находясь в квартире своей знакомой, похитил у нее 360 тыс. рублей, после чего скрылся. Это преступление, предусмотренное пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ, — кража в крупном размере, отметили в пресс-службе.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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НазадМетки: лососьуголовное дело
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