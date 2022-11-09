Участки на Северной Двине предлагают рыбакам Поморья

В Архангельской области на конкурс выставили 13 участков для промышленного рыболовства на реке Северная Двина. С победителями заключат договоры на 20 лет.

Торги организует областное министерство АПК и торговли, заявки можно подавать до 8 декабря включительно. Конверты вскроют 12 декабря в Архангельске, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно конкурсной документации, участки расположены в границах Приморского муниципального района и Холмогорского муниципального округа. Площади РЛУ — от 19,5 до 836 га, начальные цены — от 63 рублей до 2,7 тыс. рублей. На этих участках обитают окунь, ерш, судак, плотва, язь, лещ, щука, налим, сиг, хариус, стерлядь, минога, речная камбала.

Помимо предложенной платы, критериями оценки и сопоставления заявок станут средневзвешенные показатели освоения лимитов вылова за последние четыре года, среднесуточный объем производства рыбной продукции и средняя численность работников у претендента за этот период.

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