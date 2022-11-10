Экспортеров приглашаются заявляться на ветсертифкаты онлайн

Заявки на оформление ветеринарных и фитосанитарных сертификатов для вывоза товаров из России теперь можно подать онлайн на платформе «Мой экспорт», сообщили в Россельхознадзоре.

Для того чтобы оформить ветеринарный сертификат через «Мой экспорт», пользователю нужно загрузить необходимые для получения документа сведения в специальную форму. Проверка сведений занимает до 12 часов, в течение которых заявителю поступит результат в личный кабинет, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. При необходимости корректировки будет направлено отдельное сообщение.

При онлайн-оформлении экспортер получает QR-код, который он может показать на пункте ветеринарного контроля взамен пакета бумажных документов. После успешного осмотра продукции экспортеру выдадут ветеринарный сертификат.

Для оформления фитосанитарного сертификата заявителям необходимо сначала пройти лабораторные испытания своей продукции. При этом документы с результатами исследований не нужно загружать на платформу «Мой экспорт» — достаточно отправить сведения о них на проверку, которая занимает до двух дней, отметили в пресс-службе. Также возможны оформление реэкспортного сертификата и переоформление ранее выданного сертификата без каких-либо дополнительных проверок.

Для использования платформы «Мой экспорт» необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

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