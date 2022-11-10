Китай закрыл сезон промысла на Ханке

В КНР с началом ледостава на Ханке ввели запрет вылова биоресурсов в этом трансграничном водоеме. Минимум 200 рыбацких судов вернулись в прибрежные порты, отмечает Генконсульство России в Харбине.

Пост о закрытии промысла на Ханке консульство опубликовало в своем телеграм-канале, сообщает корреспондент Fishnews.

Находящееся на границе России и Китая озеро — крупнейший пресный водоем на Дальнем Востоке. Северная часть Ханки расположена в Приморском крае, южная — в провинции Хэйлунцзян.

Консульство напомнило, что в 1996 г. российскими и китайскими властями на базе своих природоохранных объектов создан международный заповедник «Озеро Ханка». Стороны регулярно ведут мониторинг флоры, фауны и природных экосистем Ханки, обмениваются информацией.

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