Акватории Югры разыграют среди рыбопромышленников

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на конкурс выставлены 19 рыболовных участков для промышленного рыболовства на внутренних водных объектах. Заявки принимаются до 9 декабря — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — окружной департамент промышленности, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, все участки расположены в Кондинском районе. Из них 18 — на озерах (площадь РЛУ от 24 га до 1863 га) и один — на реке Тондым (6 га). Все промысловые объекты — те, для которых не устанавливается общий допустимый улов: налим, щука, язь, лещ, судак, карась, окунь, плотва, ерш, елец. Акватории предоставляются на 15 лет.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная претендентом плата за участок. Стартовые цены лотов — от 20 рублей до 6 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот, среднесуточный объем производства рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года.

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