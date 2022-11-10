Рыбная отрасль Карелии увеличила налоговую отдачу

В Республике Карелия показатель поступления налоговых доходов по видам деятельности «рыболовство и рыбоводство» за период с января по сентябрь вырос на 25% к уровню прошлого года — до 951,7 млн рублей, отмечают власти региона.

При этом рыболовство принесло в бюджет 680,1 млн рублей (+19%), а рыбоводство — 271,6 млн рублей (+46%), сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики.

Также за девять месяцев в 1,6 раза к уровню прошлого года вырос показатель по отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами по виду экономической деятельности «рыболовство». Общая цифра составила свыше 8,84 млрд рублей. В сфере рыбоводства этот показатель увеличился на 15,6%, достигнув 5,68 млрд рублей.

По виду деятельности «переработка и консервирование рыбы» оборот организаций с января по сентябрь составил около 4 млрд рублей (прибавка в 1,6 раза).

В пресс-службе отметили, что за девять месяцев с начала года предприятиям рыбохозяйственного комплекса республики оказана господдержка на 27,5 млн рублей: 22,4 млн рублей из бюджета Карелии и 5,1 млн рублей — из федерального бюджета.

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