Наука расширяет знания об ихтиофауне кубанских рек

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО завершили экспедиционные исследования в Краснодарском крае. В ходе работ на реке Протока были собраны данные о состоянии запасов пиленгаса и других промысловых рыб.

Экспедиционные исследования в Краснодарском крае, организованные Азово-Черноморским филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ), проводились для оценки состояния популяции пиленгаса и других промысловых рыб реки Протока. Ученые работали в районе станицы Гривенская до ерика Молочный, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Специалисты АзНИИРХ выполнили ихтиологические работы, собрали генетические материалы и данные о физиологическом состоянии рыб — пиленгаса, тарани, толстолобика, чехони, жереха и других видов. У пойманных экземпляров взяли образцы крови для общего и биохимического анализа, а также биологический материал для изучения химического состава тканей и состояния репродуктивной системы.

Собранные в экспедиции материалы проходят обработку и анализ в лабораториях филиала. Результаты позволят оценить видовой состав и состояние ихтиофауны в осенне-зимний период в этом районе, масштабы миграции и распределение скоплений пиленгаса и других рыб. Кроме того, ученые рассчитывают получить информацию о размерно-возрастной структуре зимующей части популяций и соотношении половозрелых рыб и молоди в уловах.

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