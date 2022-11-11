Предприятия могут оценить перспективы по «неодуемым»

Росрыболовство открыло подготовку к промысловому сезону 2023 г. по объектам, для которых не устанавливается общий допустимый улов. На сайте ведомства опубликована информация о возможном вылове.

Федеральное агентство по рыболовству разместило объявление о подготовке и заключении договоров пользования водными биоресурсами, для которых не устанавливается ОДУ, на 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что региональные власти принимают заявления по объектам внутренних вод, за исключением морских. По остальным видам водных биоресурсов нужно обращаться в теруправления Росрыболоства — не позднее 30 декабря года осуществления рыболовства.

Перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых теруправления Росрыболовства будут заключать договоры на 2023 г., приводятся в приложении к объявлению. Там же указан возможный вылов. В документе указаны, например, объемы по сардине-иваси и скумбрии на Дальнем Востоке.

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