Техрегламент не считается с реалиями рыбной глазировки

Рыбный союз направил Минсельхозу дополнительный аргумент необходимости изменения нормы по глазури в техническом регламенте ЕАЭС. Оборудование для заморозки рыбы предусматривает гораздо большую погрешность, чем допускает регламент.

«На сегодняшний день норма глазирования при производстве мороженой пищевой продукции из рыбы не должна превышать 5% от массы продукта. Аналогичная норма для разделанных или очищенных ракообразных и продуктов их переработки составляет 7%, а для прочей рыбной продукции — 8%», — напомнили в Рыбном союзе.

Эта норма рассчитывается с учетом погрешности, которая составляет от 0,7% до 1,2%. Однако нынешний стандарт не учитывает реалии рынка — в заводскую настройку оборудования, которое используют российские поставщики, заложен процент погрешности 2-4% — гораздо больше, чем допускает ГОСТ. Из-за этого в отношении добросовестных импортеров регулярно возбуждаются административные дела и накладываются штрафы от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, рассказали Fishnews в отраслевом объединении.

Рыбный союз выступает за изменение неактуальной для рынка нормы. По информации объединения, сейчас специальная рабочая группа Минсельхоза рассматривает сводки отзывов, замечаний и предложений к проекту изменений № 1 в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016). Отраслевое объединение направило членам рабочей группы дополнительные аргументы — копию руководства по эксплуатации глазировочной машины. В документе указана машинная погрешность по глазури: 2-4%.

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