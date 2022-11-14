В Берингово и Охотское моря скатилось много горбуши

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО подвели первые итоги экспедиции в северо-западной части Пацифики, Беринговом и Охотском морях. Важным результатом рейса стали оценки посткатадромной горбуши.

Рейсовый отчет рассмотрели на биологической секции ученого совета ТИНРО. Два судна — «ТИНРО» и «Профессор Кагановский» — работали в море с 26 августа по 29 октября. Проведены комплексные исследования, особое внимание уделялось дальневосточной сардине (иваси), скумбрии и тихоокеанским лососям в период посткатадромной миграции.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, получены характеристики распределения скумбрии, сардины, лососей, оценки их численности траловыми и гидроакустическими методами. Участники экспедиции собрали новые материалы для генетических исследований беринговоморских и охотоморских популяций горбуши и кеты. Определены уровни численности дальневосточной сардины, скумбрии, посткатадромной молоди и нагуливающихся неполовозрелых и половозрелых лососей. Получены новые данные о размерно-весовом составе скоплений.

Важным результатом экспедиции стали оценки численности и биомассы посткатадромной горбуши в Беринговом и Охотском морях, оконтуренной на площади более 1 млн кв. км. Полученные оценки для обоих морей оказались одними из самых высоких и превысили средний уровень учетов поколений беринговоморской и охотоморской горбуши четных лет ската, подчеркнули в ТИНРО.

Полученные данные лягут в основу прогнозов по подходу тихоокеанского лосося в 2023 г. в Беринговоморском и Охотоморском бассейнах.

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