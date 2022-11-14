В правила по утилизационному гранту вписали суда на аккумуляторах

Внесены поправки в правила предоставления субсидий на приобретение или строительство новых судов взамен сданных на утилизацию. В частности, введено понятие экологичного судна.

Постановление правительства от 2 ноября 2022 г. № 1973 — о внесении изменений в правила предоставления судового утилизационного гранта — опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

В правила добавлены положения о субсидировании приобретения (строительства) экологичных судов. Согласно новой редакции, экологичным признается судно, «источником энергии которого являются аккумуляторные батареи или которое использует энергетическую установку на водородных топливных элементах».

В поправках оговорено, что размер субсидии на приобретение (строительство) нового экологичного рыбопромыслового судна не может превышать 15% от стоимости судна, но не более 80 млн рублей. На не экологичные рыбопромысловые суда субсидия по-прежнему не должна превышать 10%, но не более 70 млн рублей.

Напомним, что механизм утилизационного гранта был введен в 2017 г., чтобы поддержать обновление флота.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews