ФАО решила подогреть интерес к рыбе кулинарной книгой

Новая кулинарная книга Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) содержит рецепты рыбных блюд из разных стран. Издание — единственное в своем роде, отметили в центре новостей ООН.

Благодаря книге «Рыба: прочитай, приготовь, съешь» все желающие научатся распознавать различные виды рыб, узнают интересные факты о рыбе и морепродуктах и убедятся в том, что обеспечить глобальную продовольственную безопасность без этой продукции не удастся, рассказали Fishnews в центре новостей ООН.

Издание затрагивает вопросы культуры, науки и торговли. Отдельное внимание уделено отличиям между дикой и выращенной рыбой. Это позволяет отличить факты об аквакультуре от слухов и развеять некоторые опасения потребителей, отметили в организации.

Однако основной упор делается на кулинарную составляющую. Книга содержит традиционные рецепты из разных стран и раскрывает секреты блюд от знаменитых шеф‑поваров. «Благодаря ярким иллюстрациям, интересным фактам о продуктах питания, шуточным «интервью» с рыбами и заманчивым рецептам эта книга не похожа ни на одно другое издание», — подчеркнули в центре новостей.

Книга представлена печатной и электронной версиями. Несколько советов по выбору и приготовлению скумбрии, карпа, групера и арапаимы приведены на сайте ООН.

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