Рыбопромышленникам предлагают участки на Енисее

В Красноярском крае объявлен конкурс на шесть участков для промышленного рыболовства на реке Енисей, в том числе на Саяно-Шушенском водохранилище. Заявки принимаются до 14 декабря — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, пять участков площадью от 337 га до 2686 га расположены в русле реки в Енисейском и Туруханском районах. Еще один, площадью 1519 га, находится в заливе Большой Березовый Саяно-Шушенского водохранилища (Шушенский район).

Перечни объектов промысла на участках разные, фигурируют муксун, пелядь, сиг, чир, тугун и другие виды рыб. Конкурс предполагается провести в Красноярске.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участок. Стартовые цены лотов — от 5,7 тыс. рублей до 45,4 тыс. рублей. Остальные критерии —средневзвешенные показатели вылова и производства продукции, а также средняя численность работников, трудящихся у заявителя в течение последних четырех лет. Участки предоставляются на 15 лет.

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