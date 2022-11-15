Полицейских Заполярья уличили в незаконном промысле краба

В Мурманской области суд признал виновными в браконьерстве четверых сотрудников полиции. Согласно материалам дела, фигуранты незаконно добыли 52 особи камчатского краба в Баренцевом море.

Установлено, что 13 июня четверо сотрудников УМВД России по Мурманской области на служебном автотранспорте прибыли на побережье губы Горячинской Кольского залива. Браконьерский промысел злоумышленники вели в запрещенном для рыболовства районе и в запрещенный период, используя лодку с навесным мотором и акваланги, рассказали Fishnews в пресс-службе СКР по Мурманской области.

В ходе расследования обвиняемые признали свою вину и полностью возместили ущерб, превысивший 700 тыс. рублей. Суд признал их виновными в незаконном вылове, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Фигурантам назначены судебные штрафы — по 15 тыс. рублей с каждого. Постановление суда в законную силу не вступило.

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