Искусственный интеллект поможет отслеживать гренландских китов

На окружном хакатоне в Ставрополе команда ИТ-специалистов из Екатеринбурга «ИИнтеграция» представила лучшее решение кейса по распознаванию гренландских китов.

В соревнованиях «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» участвовали 17 команд. В кейсе от Минприроды России необходимо было при помощи данных аэрофотосъемки, сформированных датасетов и материалов из открытых источников обучить нейросеть поиску индивидуальных особей гренландского кита. Затем сформировать интерфейс загрузки данных и представления результатов распознавания без использования интернета, рассказали Fishnews в пресс-службе министерства.

Самым интересным и наиболее удачным решением стала разработка специалистов из Свердловской области — команды «ИИнтеграция». Авторы приложения отметили, что гренландские киты — интересный объект для исследований. Летом большинство особей скапливаются в Охотском море на широте Москвы в совершенно несвойственных для вида условиях. Это позволяет изучать китов в период изменяющегося климата.

Второе место присудили «Инфоборцам», третье — «Юзерам». Между тройкой победителей распределили денежный фонд. Лучшее решение будет внедрено разработчиками приложения, уточнили в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews