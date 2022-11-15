Рыбаков приглашают в зоны действия международных договоров

Североморское теруправление Росрыболовства открыло прием заявок для организации в 2023 г. работы российских судов в районах регулирования НЕАФК, НАФО, норвежской экономической зоне, рыболовных зонах Фарер и Гренландии.

Территориальное управление собирает заявки для формирования списков судов, планирующих работать в этих районах действия международных договоров в следующем году.

В управлении отметили, что при заполнении заявок необходимо использовать формы бланков, размещенные в разделах соответствующих районов на сайте ТУ, сообщает корреспондент Fishnews.

При заполнении заявки на добычу в рыболовной зоне Фарерских островов необходимо указывать порт приписки рыболовного судна (форма заявки обновлена).

При подготовке заявок для работы в районах регулирования НЕАФК и НАФО требуется заполнять пункт 16 и пункт 14 соответственно, касающиеся перечня добываемых видов водных биоресурсов.

Срок приема информации компетентными органами иностранных государств, а также международными организациями по рыболовству ограничен. В связи с этим теруправление рекомендует пользователям водных биоресурсов, планирующим рыбачить с 1 января, подать заявки не позже 9 декабря нынешнего года.

При планировании работы российских судов в норвежской экономической зоне с 1 января заявки в управление необходимо подать строго до 9 декабря. В пункте 15 заявки следует перечислить все виды водных биоресурсов, которые предполагается добывать в 2023 г. в НЭЗ (прямой промысел) без указания судовой квоты. Если заявка на осуществление транспортных и вспомогательных операций подается предприятием, не наделенным квотами вылова, к ней нужно приложить копии документов, заверенных должным образом. Это свидетельство о праве собственности на судно, свидетельство о праве плавания судна под государственным флагом РФ, свидетельство, подтверждающее наличие на судне технического средства контроля, обеспечивающего постоянную автоматическую передачу информации о местоположении.

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