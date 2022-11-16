Сводки с пелагической путины: вылов иваси и скумбрии достиг 265 тыс. тонн

Результаты на промысле сардины-иваси по-прежнему опережают уровень прошлого года: выловлено 232 тыс. тонн — на 17 тыс. тонн больше, чем на 13 ноября 2021 г. Скумбрии добыто 33,4 тыс. тонн — на 26 тыс. тонн меньше показателя за тот же период минувшего года.

На прошлой неделе промысел пелагических видов рыб вели 22 российских судна — все они работали в исключительной экономической зоне РФ. На момент подготовки обзора на промысле находилось 21 средне- и крупнотоннажное судно под российским флагом. Большинство из них оснащены пелагическими тралами, три судна ведут лов кошельковыми неводами.

Промысел осуществляется на двух участках: в Южно-Курильском проливе и юго-восточнее острова Шикотан на перепаде температуры поверхности океана 9-11°С. Скопления рыб смешанные, преобладает в них иваси (пропорция 75-99% сохраняется).

Уловы сардины высокие, иногда суточный вылов у отдельных судов достигает 800 тонн, средний вылов на судосутки за неделю составил 224,5 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Показатель за неделю — 22,9 тонны.

Средний размер сардины в уловах колебался от 18,5 до 20,8 см. Почти вся рыба с высоким содержанием жира.

Уловы скумбрии невысокие. Средний размер рыбы колебался от 26,8 до 31,6 см.

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