Морской еж Заполярья поехал в Казахстан
Из Мурманской области отправлена в Республику Казахстан первая партия живого морского ежа. Также с июня регион поставляет эту продукцию в другую страну ЕАЭС — Белоруссию.
В Мурманской области аттестованы четыре предприятия, которые имеют право экспорта живого морского ежа в страны Евразийского экономического союза, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
31 октября под контролем специалистов Североморского межрегионального управления ведомства в Казахстан отправлены первые 28 кг ежа. Предварительно продукцию проверили и подтвердили, что она соответствует требованиям республики.
В Россельхознадзоре отметили: в этом году 544 кг живого морского ежа экспортировано из Мурманской области в Белоруссию.
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