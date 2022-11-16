Морской еж Заполярья поехал в Казахстан

Из Мурманской области отправлена в Республику Казахстан первая партия живого морского ежа. Также с июня регион поставляет эту продукцию в другую страну ЕАЭС — Белоруссию.

В Мурманской области аттестованы четыре предприятия, которые имеют право экспорта живого морского ежа в страны Евразийского экономического союза, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

31 октября под контролем специалистов Североморского межрегионального управления ведомства в Казахстан отправлены первые 28 кг ежа. Предварительно продукцию проверили и подтвердили, что она соответствует требованиям республики.

В Россельхознадзоре отметили: в этом году 544 кг живого морского ежа экспортировано из Мурманской области в Белоруссию.

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