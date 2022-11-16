Ученые собрали данные по водным беспозвоночным Западной Сибири

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО завершили комплексные исследования промысловых беспозвоночных в водоемах Западной Сибири. Объектами мониторинга стали артемиия, гаммариды, хирономиды, хаобориды, раки, кладоцеры и копеподы.

Работы велись с марта по сентябрь. В общей сложности ученые провели на сибирских водоемах более 90 дней. За это время они успели исследовать 131 объект (более 500 кв. км) в Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Новосибирской областях, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Специалисты собрали данные по распределению численности и воспроизводству беспозвоночных, а также оценили состояние среды их обитания, измерив температуру, минерализациию, прозрачность, рН воды и содержание в ней растворенного кислорода.

Полученные данные позволят подсчитать запасы и разработать прогнозы рекомендованного вылова.

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