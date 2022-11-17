Дальний Восток продолжает увеличивать перевозки рыбы по РЖД

С января по октябрь по железной дороге из Приморского края отправлено 606,4 тыс. тонн рыбной продукции (+12,1% к аналогичному периоду прошлого года). Перевозка в контейнерах составила 457 тыс. тонн (+16,4%).

За октябрь отправлено 70,8 тыс. тонн рыбной продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной железной дороги. По ее данным, основной объем отгружен в адрес грузополучателей Московской области (19,2 тыс. тонн), Урала (15,1 тыс. тонн) и Сибири (18,6 тыс. тонн).

Отмечено, что экспортные отправки рыбы с железнодорожных станций Приморья в октябре составили 12,3 тыс. тонн. Из них в Китай отправлено 12 тыс. тонн.

С начала года объем экспортных перевозок рыбы и морепродуктов из Приморья по железной дороге достиг 137,9 тыс. тонн, приводят цифры в ДВЖД.

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