Перечень рыбных поставщиков в ЕС отредактировали

Обновлен Список российских предприятий и судов — экспортеров продукции водного промысла в страны Евросоюза. Из перечня убрали поставщиков, которые сами подали заявление на исключение.

Генеральный директорат пищевой безопасности Европейской комиссии актуализировал документ 14 ноября, сообщили Fishnews в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Сейчас в перечне 697 позиций. Обновленный документ опубликован на сайте НЦБРП.

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