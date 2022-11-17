Сахалинская дума сформировала предложения по квотному законопроекту

Сахалинская областная дума утвердила поправки ко второму чтению федерального законопроекта о втором этапе инвестквот и квотных аукционах. В нынешнем виде «квотная инициатива» несет социально-экономические риски, считают региональные парламентарии.

На заседании 17 ноября Сахалинская областная дума поддержала подготовленные поправки ко второму чтению изменений федерального закона о рыболовстве для направления в комитет Госдумы по аграрным вопросам. Предложения разработал постоянный комитет областной думы по экономическому развитию, сообщает корреспондент Fishnews.

Еще в октябре региональный парламент выступил с отрицательной позицией по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов. «В своем отзыве областная дума отметила, что принятие закона повлечет негативные социально-экономические последствия для региона», — напомнил заместитель председателя постоянного комитета Сахалинской областной думы по экономическому развитию Юрий Выголов.

Продажа на аукционах оставшихся крабовых квот может привести к сокращению более чем 2 тыс. рабочих мест, а областной бюджет потеряет около 1,7 млрд рублей налоговых поступлений в год — такой прогноз давала дума региона в своем отзыве.

В пакет поправок от областного парламента вошло предложение отложить второй этап крабовых торгов до окончания срока действия уже заключенных с предприятиями договоров, то есть до 2034 г.

Также региональная дума выступает за исключение из законопроекта квот добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных на инвестиционных цели — это должно защитить предприятия островов от потери промыслового ресурса. Еще одна поправка — исключить сцепку в один объект инвестиций береговых заводов и промысловых судов.

Юрий Выголов отметил, что законодательные органы других прибрежных регионов готовят аналогичные поправки в проект закона.

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